انت الأن تتابع خبر مستوطنٌ يدهس طفلًا شرق بيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إخباريّة أنّ مستوطنًا، الأحد، قام بدهسِ طفلٍ في قرية كيسان الواقعة شرق محافظة بيت لحم، ولاذَ بالفرار من المكان.

وقال، موسى عبيات رئيس مجلس قروي كيسان، إنّ مستوطنًا دهَسَ بمركبته الطفل حبريل محمد سواركة (4 أعوام)، اثناء تواجده قرب منزل والده المحاذي للشارع الرئيسيّ الموصل للقرية ولاذ بالفرار، قبل أن يتمّ نقل الطفل لمستشفى الجمعيّة العربية.

وأفادت المصادر أنّ حالة الطّفل خطيرة. يذكر أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها أطفال قرية كيسان لمحاولات الدّهس من قبل المستوطنين.