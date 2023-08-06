انت الأن تتابع خبر ترامب: أنا الوحيد القادر على منع حرب عالميّة ثالثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرّح الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، في حدث لجمع التبرعات للحزب الجمهوريّ في ساوث كارولينا أنّه سوف يمنع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب إنّ الأسلحة قوية للغاية اليوم لدرجة أنّها يمكن أن تمحو العالم، الأمرُ الذي سأحرص على عدم حدوثه. وأعتقد أنّني الوحيد الذي سوف يكون قادرًا على القيام بذلك، مضيفًا أنه إذا تم انتخابه، فإنه سيصل إلى تسوية سلمية بشأن أوكرانيا. وأكد: سنقوم بتسويتها على الفور وبشكلٍ عادل.

وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا إنّ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يقود البشرية إلى الحرب العالمية الثالثة بأفعاله. كما كان قال إنّه باستطاعته حلُّ الوضع في أوكرانيا خلال يوم واحد، إذا أعيد انتخابه رئيسًا في انتخابات 2024.