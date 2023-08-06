انت الأن تتابع خبر ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعوديّة إنّ صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تلقى رسالةً خطيةً، من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأضافت أنّ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، تسلم الرسالة عن سموّ ولي العهد، خلال استقباله في الرياض، الأحد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانيّة فوزي لقجع.

مشيرةً إلى أنّه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.