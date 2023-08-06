انت الأن تتابع خبر روسيا الغائبة عن محادثات جدّة: فكرة التفاوض مرفوضةٌ حاليًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسيّ، الرئيس الأسبق لروسيا، دميتري ميدفيديف، إنّ فكرة الجلوس للتفاوض مع أوكرانيا في الوقت الحاليّ مرفوضة.

مؤكدًا أنّ أيّ اقتراح للسلام لديه فرصة للنجاح إذا استوفى ثلاثة شروط رئيسيّة هي:

１. مشاركة طرفَيْ النزاع في المحادثات، وليس كما حصل في الاجتماع الأخير في جدّة الذي لم يضمّ روسيا.

２. أخذ السياق التاريخيّ في عين الاعتبار. السياق هو على النحو التالي: دولة أوكرانيا لم تكن موجودة قبل عام 1991، وهي جزء من الامبراطورية الروسية.

３. أخذ الوقائع على الأرض بعين الاعتبار. الوقائع هي على النحو التالي: تمر أوكرانيا بمرحلة التفكك الجزئيّ، فيما عاد جزء من أراضيها إلى روسيا.

وأشار إلى أنّ أي وسيطٍ للسلام، يجب أن يكون على استعداد للاعترافِ بهذه النقاطِ "الواضحة"، من أجل منح فرصةٍ لنجاح تحقق السّلام، أما بغير ذلك فلا.

وختم بقوله: "وعلى ذلك، لا حاجة حاليًا للمفاوضات. وعلى العدو أن يزحف على ركبه متوسلًا الرّحمة"

وفي ذات السياق، كانت أكّدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيّة، ماريا زاخاروفا، السّبت، تعليقًا على المحادثات التي تنعقد في مدينة جدّة السعودية بشأن أوكرانيا، أنّ القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسيّ من دون مشاركة روسيا هي "أمرٌ بلا معنى".

وتستضيف السّعودية، محادثاتٍ بشأن أوكرانيا في جدّة، حيث دعت ممثلين عن ما يقرب من 30 دولة، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وبولندا، ولكن من دون روسيا. لكنّ مصدرًا في وزارة الخارجيّة الروسيّة قال سابقًا إنّ السعوديّة أبلغت روسيا بأنّها ستحيطها علمًا بنتائج الاجتماع.