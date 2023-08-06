تكالة لرئاسة المجلس الأعلى الليبي

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رياض - احمد صلاح - انتخَبَ أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، محمد تكّالة لرئاسة المجلس خلفًا لخالد المشري. وحصل تكالة على 67 صوتًا مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية التي تم بثها عبر التلفزيون، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

يذكر أنّ المجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أُسِّسَت في ليبيا بعد اتفاق وقع بالصخيرات المغربيّة، في 17 كانون أول (ديسمبر) 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حدٍ للحرب الأهلية الليبية الثانية.



وينحدر تكالة (57 عامًا) من مدينة الخمس، الواقعة نحو 100 كم شرق طرابلس، يحمل دكتوراه من جامعة بودابست المجرية في علوم هندسة الحاسوب، وهو أستاذ علوم الهندسة بجامعة المرقب الليبية.

ترشح لأول انتخابات برلمانية بعد ثورة فبراير عام 2011، وانتخب عن مدينته عضوًا في المؤتمر الوطني العام، وتولى صفة مراقب بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام، وعضوية لجنة المواصلات والاتصالات بالمؤتمر.

وإثر إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية عام 2014، كان تكالة من بين 137 عضوًا من أعضاء المؤتمر الوطني العام، الذين تشكل بهم المجلس الأعلى للدولة.