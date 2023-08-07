انت الأن تتابع خبر اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة باليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر أمنيّة يمنيّة، الأحد، إنّ وحدة خاصة بقيادة قائد الحزام الأمنيّ بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد، قادت حملة أمنية، لتسفر عن اعتقال القيادي المعروف في تنظيم القاعدة الإرهابيّ بـ"أبو القعقاع".

وجاءت عملية الاعتقال، وفق المصادر، عقب عملية تتبع طويلة أسفرت عن اعتقال "أبي القعقاع"، عقب حملة أمنية داهمت منزلًا خاصًا كان يختبئ فيه.

وجاء هذا الإنجاز عقب يومين فقط، من تعيين العميد عبداللطيف السيد قائدًا للحزامِ الأمنيّ بمحافظة أبين.