انت الأن تتابع خبر وفاة شابين بحادث في فرنسا .. ومواجهات مع الشّرطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر أمنية فرنسيّة إنّ شابينِ قتلِا، ليلَ السبت، بعد رفضهما الامتثال لأوامر الشرطة، حيثُ كانا على دراجةٍ نارية، وكحاولا الفرارَ من حاجزٍ مروريّ قرب ليموج وسط فرنسا.

وبعد أكثر من شهر من مقتل الشاب نائل الفرنسيّ من أصول جزائرية (17 عامًا)، برصاص شرطي أثناء حاجز مروري في نانتير، والذي أدى إلى أعمال شغب استمرت أيامًا عدة في جميع أنحاء البلاد، تسبب مقتل الشابين بمواجهات في ليموج مع حرق سيارات، لكن سرعان ما تمت السيطرة عليها.

وأشارت المصادر إلى أنّ عملية مطاردة للشابين بدأت للشابين قبلَ أن تعدل الشرطة عن ذلك. ثمّ لم تتوقف الدراجة النارية عند إشارة حمراء واصطدمت بعنف بسيارة أخرى، مما تسبب بمقتل القاصر الذي كان يقودها البالغ 16 عامًا، وتوفي الراكب البالغ بعد نقله إلى المستشفى.