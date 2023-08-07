انت الأن تتابع خبر التأشيرة الإلكترونيّة السعودية لثماني دول جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة السعوديّة، الأحد، عبر حسابها في منصّة إكس (تويتر سابقًا)، أنّ السعودية أتاحت طلب التأشيرة السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني ثماني دول هي: أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغرستان، والمالديف، ليضافوا إلى 49 دولة معلن عنها مسبقًا بهذا الشأن، إضافةً إلى المقيمين في الخليج.



وتُمكِّن تأشيرة الزيارة الأفراد من زيارة مناطق السعودية المختلفة، وأداء مناسك العمرة، ما عدا في موسم الحج، وتشترط ضرورة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة خلال وجودهم في البلاد، بما فيها حمل الوثائق الثبوتية للهوية دائمًا، وعدم أداء فريضة الحج.