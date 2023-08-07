4 شهداء بعدوان صهيوني على دمشق فجر اليوم

انت الأن تتابع خبر4 شهداء بعدوان صهيوني على دمشق فجر اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن طيران الاحتلال الصهيوني عدواناً بالصواريخ استهدفت في وقت مبكر من فجر الاثنين، مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، أسفرعن استشهاد 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أنه "قرابة الساعة 2:20 من فجر الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".



وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين بجروح، بالأضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.