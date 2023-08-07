انت الأن تتابع خبر الضفة: استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني ، الاثنين ، مـتأثرا بإصابته برصاص مستوطن اسرائيلي، في منطقة سلواد في رام الله في الضفة الغربية .

وأكدت الوكالة استشهاد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عاما)، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل عدة أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي، إن الشهيد حامد ارتقى ، الاثنين ، نتيجة إصابته بجلطة رئوية حادة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن.

وأوضح رئيس بلدية سلواد رائد حامد ، أن مستوطنا أطلق الرصاص على حامد أثناء تواجده في مركبته قرب مستوطنة "عوفرا".