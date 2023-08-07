انت الأن تتابع خبر اقتحام للمسجد الأقصى .. الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت جماعات من المستوطنين المتطرفين ، الاثنين ، باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك ، من جهة باب المغاربة، بحماية أمنية مشددة

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المدججة بالسلاح .

وأوضحت الدائرة أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات جولات مشبوهة، وأدَّوا طقوساً تلمودية استفزازية في ساحات الأقصى، وقدم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا، على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك .