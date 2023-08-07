انت الأن تتابع خبر حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الاثنين ، بحملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية ، ومدينة القدس، تخللها مواجهات واشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات العسكرية الاسرائيلية .

جنين

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة وسمع أزيز الرصاص في أرجاء المدينة، سيما في منطقة حي المراح والمنطقة الشرقية ، واعتقلت شابين من جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر ، بأن وحدات خاصة تسللت إلى مدينة جنين، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث نشرت قناصتها على أسطح البنايات، واعتقلت الشابين محمد سمير خمايسه، وحسن يونس بوجيرمي، بعد مداهمة منزليهما في حي المراح .

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في جنين في بيان مقتضب: "مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال في منطقة المراح بصليات كثيفة من الرصاص".

القدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وحي الطور شرقها.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم شعفاط بأعداد كبيرة واعتقلت الشاب لؤي السعد (25 عاما) بعد مداهمة منزله، واندلعت مواجهات في المكان.

في سياق متصل، قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال اعتقلت، الشاب مهدي الصياد (25 عاما) من وسط حي الطور شرق القدس المحتلة.

نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة فجرا، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم زهير نصاصرة، وكاظم مراد حنني، ومحمود يحيى نصاصرة، بعدما داهمت منازلهم وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 5 من عائلة واحدة.

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شرق رام الله واعتقلت الجريح عمار عسلية، وأبناءه الأربعة: صقر، ومحمود، ومحمد، وعبد، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر النعسان من قرية المغير شرقا، والشاب مبتسم الريماوي من قرية بيت ريما غربا.

بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصي عمر صبيح (23 عاما) من بلدة الخضر، ويزن محمود طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.