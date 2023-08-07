انت الأن تتابع خبر جرحى بانفجار ميناء في ديرينس التركي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع الإثنين، في الساعة 14:40 مساءً (7.20 بالتوقيت الشرقي) انفجار في مدينة ديرينس الساحلية في منطقة كواسيلي التركية.

ووقع الانفجار بالقرب من المنطقة المطلة على بحر مرمرة، ولا يزال سبب الانفجار غير معروف.

وتم إرسال رجال الإطفاء والمسعفين إلى موقع الانفجار، حيث شُوهد "دخان كثيف".

وأفاد محافظ كوجالي بوقوع 9 جرحى، مضيفا أن حالة أحدهم حرجة جراء الانفجار

وتُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عمودًا كبيرًا من الدخان في الأفق، يتصاعد من الميناء.