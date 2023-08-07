انت الأن تتابع خبر أمير قطر يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعث العاهل المغربيّ الملك محمد السادس رسالةً خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وتسلم الرسالة نائب أمير قطر، عبد الله بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في الديوان الأميريّ الإثنين.

وقالت مصادر إخباريّة إنّ بوريطة نقل تحيات العاهل المغربي إلى أخيه الأمير تميم، وإلى نائب الأمير وتمنياته لهما دوام الصحة والعافية، وللشعب القطري التطور والنماء. ومن جانبه، حمَّل نائب الأمير، ناصر بوريطة، تحياتَ أمير دولة قطر، ونائب الأمير إلى الملك محمد السادس، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.

وكانت أعلنت وكالة الأنباء السعودية أمس، أنّ الملك المغربيّ أرسل رسالة خطية لولي عهد السعوديّة ورئيس وزرائها الأمير محمّد بن سلمان.