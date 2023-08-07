انت الأن تتابع خبر بعد نحو 40 عامًا .. تنحي رئيس وزراء كمبوديا لصالح ابنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر ملك كمبوديا، الاثنين، مرسومًا ملكيًا عيّن بموجبه هون مانيت رئيسًا للوزراء خلفاً لوالده هون سين الذي تنحى بعد نحو أربعة عقود من توليه المنصب. وجاء قرار هون سين أحد أطول الزعماء حكمًا في العالم بالتنحي وتسليم السلطة لنجله البكر، بعد أيام من تحقيقه فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية التي عقدت في يوليو (تموز) الماضي.

وتعرضت الانتخابات لانتقادات حادة ووُصفت بأنها صورية بعد منع حزب "ضوء الشموع" المعارض من خوضها لأسباب واهية، ما أتاح لحزب الشعب الكمبودي الحاكم الفوزبـ 120 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب البالغة 125 مقعدًا.

ولا يزال أمام حكومة الزعيم الجديد للبلاد، البالغ 45 عامًا، أن تفوز في اقتراع على الثقة في البرلمان، من المقرر أن يجري في 22 أغسطس (آب) الجاري، قبل أن تتولى الحكم رسميًا.

ومنذ توليه السلطة عام 1985، عمل هون سين على تحديث الدولة وإخراجها من حرب أهلية وإبادة جماعية، لكن منتقدين يعتبرون أيضًا أن حكمه اتسم بتدمير البيئة واستشراء الفساد والقضاء على جميع خصومه السياسيين تقريبًا.

ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بانتخابات الشهر الماضي ووصفتها بغير النزيهة. لكن هون سين رفض هذه المزاعم، قائلًا إن تسليمه للسلطة هو للحفاظ على السلم وتجنب "إراقة الدماء" في حال وفاته وهو في المنصب.