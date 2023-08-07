انت الأن تتابع خبر رفض الإفراج المبكر عن الأسير دقة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة من مدينة باقة الغربية والمعتقل منذ 37 عامًا.

وقالت زوجة الأسير الفلسطينيّ وليد دقة، سناء سلامة، إنّ محكمة الاحتلال رفضت الإفراج عم زوجها المعتقل منذ 38 عامًا، والذي يعاني من مرض السرطان، وأضافت إنّ قرار اليوم كان دون عقد جلسة للجنة الإفراج المبكر، وهو قرار تابع للجلسة السابقة التي عقدت في 9.7.2023، مشيرةً إلى أنّ عائلة الأسير دقة ستستأنف على قرار المحكمة الإسرائيلية.

يذكر أن الأسير دقة يعاني من مرض السّرطان، وقد أدخل للمشفى في 23 من مارس (آذار) الماضي بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليُّف النقوي وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 ديسمبر (كانون أول) 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

ويُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحق دقة، المعتقل منذ 1986، حُكمًا بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عامًا.

ويتعرّض الأسير دقة لجملة من السياسات التنكيلية، على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.