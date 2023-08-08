انت الأن تتابع خبر ارتفاع الرعايا الأمريكيين المعتقلين لدى إيران .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة خراسان الإيرانيّة المتشددة، عن ارتفاع عدد الرعايا الأميركيين لدى إيران، إلى 5، بعد اعتقال امرأة أميركية من أصل إيراني، كانت تعمل سابقًا لدى منظمات غير حكومية في أفغانستان.

وبحسب الجريدة، فإن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ومبعوث مجلس الأمن القومي الأميركي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أجريا محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية، ركزت على إطلاق سراح المعتقلة الأميركية الخامسة.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أوقفت اتفاقاً لتبادل 4 من الرعايا الأميركيين لدى إيران، مقابل 4 سجناء إيرانيين في أميركا، حتى إطلاق سراح الأميركيّة المحتجزة، التي تواجه تُهَمًا بالتجسُّس، بعد اعتقالها في الأسابيع الأخيرة.



وكان باقري كني قد زار عُمان الخميس الماضي، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين عمانيين. ولم يتضح ما إذا التقى مسؤولين أميركيين في مسقط، أم لا. وكانت مسقط قد استضافت جولات من المحادثات غير المباشرة بين باقري كني وماكغورك، حسبما أفاد مسؤولون إيرانيون وغربيون في يونيو (حزيران) الماضي.

