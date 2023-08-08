انت الأن تتابع خبر الكتاب المدرسي للتاريخ في روسيا .. تفاصيل ملفتة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدّم وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف كتاب التاريخ الجديد للطلاب في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، والذي تمّ إنجازُهُ في نحو خمسة أشهر، ويغطي الفترة بين 1945 وبداية القرن الحادي والعشرين.

وأكد الوزير الروسيّ في مؤتمر صحافي أنّ من المهمّ جعلُ الطلابِ يفهمون أهدافَ العمليّة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، والتي تهدف رسميًا إلى اجتثاث النازيّة ونزع سلاح الدولة السوفياتية السابقة، على حدِّ تعبيره.

وكان وزيرُ التعليمِ ندَّدَ مؤخرًا أمام الرئيس فلاديمير بوتين بما وصفه بحربٍ حقيقيّة مستمرةٍ ضدّ التاريخ، متهمًا أعداء روسيا باستغلال سذاجة أطفالنا لتقسيم الشعوب وزرع الفتنة.

من جانبه، أوضح فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي للصحافيين أنّ هذا الكتاب المدرسي ينشر وجهة نظر الدولة، ولكن بطريقة أبسط وأكثر إنسانيّة مقارنة بالكتب المدرسيّة السابقة.

ويظهر على غلاف الكتاب أزرق اللّون، جسر مضيق كيرتش، الوحيدُ الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 والبرّ الروسي. وبحسب وزير التعليم، فإنّ الكتاب سيكونُ متاحًا في جميع مدارس البلاد في الأول من سبتمبر (أيلول) القادم.