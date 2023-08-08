انت الأن تتابع خبر رئيس وزراء جديد .. وتغييرات في جيش النيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة، في وقت مبكّر من الثلاثاء، أنّ قادة الانقلاب في النيجر يعينون رئيسًا للوزراء ويجرون تغييرات في قيادات الجيش، ونقلت وكالات أنّ رئيس الوزراء هو لمين زيني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قال الاثنين، إنّ الولايات المتحدة لا تزال على اتصال برئيس النيجر، وأنها كذلك على تواصل مباشر مع زعماء الجيش لحضّهم على التنحي عن السلطة.

يذكر أنّ جماعة من الحرس الرئاسيّ قامت بتنحية الرئيس محمد بازوم عن الحكم، حيثُ قام القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني بالاستيلاء على السلطة يوم 26 يوليو (تموز) الماضي، وبرر إطاحة الرئيس بازوم بإخفاقه أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.