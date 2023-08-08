انت الأن تتابع خبر اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الثلاثاء ، 25 فلسطينيا ، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ، معظمهم أسرى محررين، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية .



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة كوبر، كلا من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: حاتم السلايمة من البلدة القديمة، ومهدي عياد، وخالد عياد، من بلدة أبو ديس.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محي الدين سعيد نجم من قرية سيريس، فيما اختطفت قوة خاصة "مستعربون" الشقيقين محمود وربيع أمجد الفار، والأسير المحرر حسن سامر الشرقاوي، من بلدة الزبابدة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عباس ظاهر صدوق من مخيم عايدة، وعمرو اسماعيل دعدرة، وهاني اسماعيل أبو شعيرة من مخيم العزة.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أبي يوسف أبو ماريا (22 عاما)، وموسى خالد عوض (22 عاما)، من بلدة بيت أمر.



ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من (4400) حالة.