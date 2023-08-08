انت الأن تتابع خبر. وزير الجيش الاسرائيلي: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر وزير الجيش الاسرائيلي يوآف غالانت، حزب الله اللبناني الثلاثاء، من محاولة التصعيد على الحدود الشامية.

وقال غالانت، خلال جولة وتقييم للوضع عند الحدود الشمالية: "لو لا سمح الله حدث تصعيد أو صراع هنا، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري، إنني أحذر حزب الله من ارتكاب أي خطأ لأننا لن نتردد في استخدام كل قوتنا وسحق كل شبر من لبنان".

وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".

وجاء حديث غالانت بالتزامن مع جولة دبلوماسية ينفذها الجيش اللبناني هناك، لشرح وإظهار النقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومواكبة إعلامية.