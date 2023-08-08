انت الأن تتابع خبر الحكومة الإسرائيلية تجمد أموال الهيئات العربية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رؤساء الهيئات والبلديات المحلية العربية في مناطق (48)، إنّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي ينتمي لحزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، قرر تجميد تحويل 314 مليون شيكل (85 مليون دولار أميركي) إلى السلطات المحلية العربية، بزعم وجود احتياجات أكثر إلحاحًا وأهمية من الاستمرار في تحويل أموال سياسية، في إشارة إلى الميزانيات التي تعهدت بها الحكومة السابقة.

وأشار رئيس بلدية الطيبة، في الداخل الفلسطيني المحتل، المحامي شعاع منصور مصاروة، إلى أنّ هذا القرار يتحدى السلطات العربية، وتفوح منه رائحة العنصرية. مضيفًا أنّه من غير المعقول أن تتحدث الحكومة إلينا بلغتين: فمن ناحية نحن مواطنو البلاد الذي يقع على كاهلهم الكثير من الظلم من أفرع الاقتصاد، كما أن تقليص الفجوات بين السكان العرب واليهود في إسرائيل أمر مهم، لكن من ناحية أخرى، يأخذون الميزانيات التي وافقت عليها الحكومة السابقة على أساس أنها ليست شفافة، ويضيفون إلى تلك الادعاءات الوهميّة، مزاعم مثل دعم الإرهاب.

وانتقد مصاروة أداء حكومة نتنياهو قائلًا: يؤسفني أننا وصلنا إلى وضع يوجد فيه وزراء لليهود فقط، والآن وصلنا إلى ذروة وزراء للمستوطنين، وهذا إعلان حرب على السلطات العربية.. بدون الميزانيات، السلطات العربية ستنهار.

بدوره، هاجم رئيس بلدية عرعرة، مضر يونس، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية الزيادة الحادة في جرائم القتل في الوسط العربي العام الماضي، قائلًا إنّ تجميد تحويل الأموال للسلطات المحلية العربية لا يسمح فقط بمكافحة الجريمة، ولكن الغرض منه إلحاق الأذى المباشر بالسلطات العربية ومن يرأسها، وسحق المجتمع العربي، ولكن لن نسمح بحدوث ذلك.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد جمد أيضًا نحو 200 مليون شيكل (نحو 54 مليون دولار) مخصصة لصالح طلاب جامعات من القدس المحتلة، ومشاريع تطويرية في المدينة مثل بناء مدارس وفصول دراسية.