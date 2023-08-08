انت الأن تتابع خبر هجوم يخترق سجلات الناخبين في بريطانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مفوضية الانتخابات البريطانية، في بيانٍ لها الثلاثاء، أنّها تعرضت لهجوم إلكتروني وصفَتْه بالمعقّد، من المحتمل أن يؤثر على سجلات ملايين الناخبين.

وأضاف البيان أنّ "جهات معادية" لم تحدّد بعد استهدفتها بهجوم إلكترونيّ جرى خلاله اختراق خوادمها الإلكترونيّة التي تضم عناوين البريد الإلكتروني وأنظمة التحكم ونسخًا من السجلات الانتخابية التي كانت تحتفظ بها لأغراض البحث.

وقالت المفوضية إنّ المعلومات التي احتفظت بها وقت الهجوم تضمنت أسماء وعناوين الأشخاص في المملكة المتحدة، الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بين عامي 2014 و 2022، مشيرةً إلى أنّ البيانات التي جرى الوصول إليها تضمنت أيضًا أسماء، وليس عناوين، الناخبينَ في الخارج.