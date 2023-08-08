انت الأن تتابع خبر السياحة العالمية تدعم 10 مشاريع في المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت منظمة السياحة العالميّة، في بيانٍ لها، إنّ 10 شركاتٍ ناشئة ومشاريع مبتكرة وصلت إلى القائمة النهائية لأول مسابقة للشركات الناشئة في مجال السياحة في المغرب.

وأضافت أنّ هذه المسابقة تهدف إلى تنشيط قطاع السياحة من خلال أفكار جديدة وحلول إبداعية وإنشاء إطار عمل مستدام يعود بالنفع على البيئة والمجتمعات المحلية، وذلك بتعاون بين الشركة المغربية للهندسة السياحية.

وصرح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في هذا الصدد، بأنّ المملكة المغربية رائدة حقيقية في مجال السياحة، حيث يمثل الابتكار عنصرًا مهمًا في انتعاش السياحة السريع من آثار الوباء.



وكان الإعلان عن المسابقة قد جرى في شهر نوفمبر (كانون ثاني) من العام الماضي، وتم تلقي 135 طلبًا من جميع أنحاء المملكة المغربية، وركزت المسابقة على تقديم حلول لتنمية السياحة المغربية في مجالات الابتكار في الاقتصاد الأزرق والأخضر، والابتكار في التراث الطبيعي، والابتكار في التراث الثقافي والمستقبل الحضري المستدام.







ضمن فئة مغامرات الصحراء والواحة، ظفرت تجربة “أمنية” المغربية للإقامات الاقتصادية المبتكرة بالفوز، إلى جانب “أرض النجوم” للإقامات الاقتصادية غير التقليدية.



وفي فئة الحفاظ على التراث عبر الابتكار الثقافي، استحق الفوز تطبيق “ATAR”، وهدفه استكشاف التراث الثقافي، و”ماشي مُشكِل”، وهي فكرة جديدة لتقديم مأكولات الشارع.



وبخصوص فئة الابتكار في السياحة الحضرية، كان الفوز من نصيب “Marocultour”، وهي خدمة إلكترونية لتنظيم جولات ثقافية بواسطة دراجات ثلاثية العجلات تقودها نساء مغربيات، و”Pikala Bikes”، وهي خدمة صديقة للبيئة توفر للسائحين فرصة اكتشاف مدينة مراكش على متن الدراجات الهوائية.



وصرحت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، وفق ما نقلته منظمة السياحة العالمية، بأن الشركات العشر الفائزة ستتلقى توجيها ودعما مخصصا لكل منها حسب طبيعة عملها، وستحصل على فرصة للوصول إلى أصحاب رؤوس الأموال على مستوى العالم.