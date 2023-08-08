انت الأن تتابع خبر الحديث عن محاولة جديدة لاغتيال زيلينسكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جهاز الأمن الأوكراني، إنّه أحبط محاولة اغتيال للرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أنّ الوكالة الأمنية الأوكرانية في مجالات التجسس احتجزت امرأة جمعت معلومات لصالح روسيا عشية زيارة الرئيس الأوكراني إلى إقليم ميكولايف.

وأصدر جهاز الأمن الأوكراني بيانًا، قال فيه إنّ المرأة المحتجزة تعمل مخبرة للأجهزة الروسية، وإنّها كانت تحاول تحديد الوقت وقائمة المواقع لمسار الرحلة المؤقت لزيلينسكي في الإقليم.

ووفقًا للبيان، فإنّ الروس كانوا يخطِّطونَ لاستخدام هذه البيانات، إضافةً إلى "موقع أنظمة الحرب الإلكترونية"، و"مستودعات الذخيرة" في ذات الإقليم، من أجل "التحضير لضربة جوية ضخمة جديدة على المنطقة".

وأفاد البيان أنّ التحقيق جارٍ مع المتهمة في محاولة اغتيال زيلينسكي، والتي قد تواجه عقوبة تصل إلى 12 عامًا سجنًا.ولم يذكر جهاز الأمن الأوكراني اسم المعتقلة، لكنّه نشر صورة تظهر امرأة ذات شعر أسود ترتدي فستانًا باللونين الأبيض والأسود ومحاطة بجنديين، وتم طمس جميع الوجوه في الصورة.

ومن جانبه قال زيلينسكي، على منصة تليغرام، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنّ رئيس إدارة أمن الدولة أطلعه على عمليات "محاربة الخونة"، على حدِّ تعبيره.

وقد أعلن البيت الأبيض، عن اطلاعه على التقارير التي تحدثت عن محاولة اغتيال الرئيس الأوكرانيّ زيلينسكي، ورفض التعليق على الحادث، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام أميركية.