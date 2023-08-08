انت الأن تتابع خبر رفض استقبال إيكواس .. والنيجر تستعد لتدخل عسكري محتمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض المجلس العسكريّ في النيجر، الثلاثاء، استقبالَ وفدٍ من المجموعة الاقتصاديّة لغرب أفريقيا (إيكواس) في إطار فرصة دبلوماسية إقليمية أخيرة تحظى بدعم دولي، وتحول دون أي تأزّم عسكريّ جرّاء الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم، وكان التكتل الإقليميّ منح المجلسَ مهلةً لإطلاق بازوم وإعادته إلى الحكم، وهددوا باستخدام القوة، لكن قوبلت هذه المهلة بتغييرات في الجيش وتعيين رئيسٍ جديد للوزراء وإلغاء الاتفاقات العسكريّة مع فرنسا.

وقالت مصادر إعلاميّة إنّ قادة الانقلاب طلبوا من الاتحاد الأفريقي والإيكواس تأجيل زيارة الوفد. في كتابٍ رسميّ، معلّلين ذلك بإغلاق المجال الجويّ، والترتيبات الأمنية اللازمة للقاء المسؤولين، والوضع المصاحب لتهديد إيكواس للنيجر، عوامل تمنع إتمام الزيارة في الوقت الحاضر. ومضيفينَ أنّ الموقف الشعبيّ في النيجر يرفض موقف مجموعة إيكواس.

ونقلت المصادر الإعلاميّة أنّ المجلس العسكري نشر قوات إضافيّة في العاصمة نيامي استعدادًا لتدخل أجنبي محتمل.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة إيكواس، التي تضم 15 دولةً، قمة استثنائية في أبوجا بعد غد الخميس، وهي القمة الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو (تموز) الماضي، وقبيل هذه القمة، أعلنت المجموعة الأفريقية اليوم عن عقوبات جديدة تشمل أفرادًا وكيانات على ارتباط بقادة الانقلاب في النيجر.