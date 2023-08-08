انت الأن تتابع خبر استراليا تعود لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرّرت الحكومة الأسترالية العودة رسميًا لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتعهدت بتشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية، وبينت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الموقف الجديد لحكومة حزب العمال الأسترالي، خلال جلسة للبرلمان، الثلاثاء، قائلة إنّ الحكومة لديها تخوف بالغ بشأن التوجهات المقلقة التي تقلّل فرص السلام بشكل كبير.

وتابعت: إنّ الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات عبر التأكيد على أنّها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وأنها عقبة جسيمة أمام السلام.

وأضافت أنّه عبر تبني هذا مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، نبيّن أنّ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، قد احتلت من قبل إسرائيل إثر حرب 1967 وأنّ الاحتلال مستمر.

ونقلت مصادر صحفيّة أنّ الوزراء الأستراليين كانوا قد أحجموا عن استخدام مصطلح "محتلة" أو "احتلال" منذ عام 2014.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية، وقالت إنها تنظر بإيجابيّة إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة.