انت الأن تتابع خبر سطو مسلّح على بنك في رام الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم مجهولون، الثلاثاء، على تنفيذ عملية سطو مسلّح، على أحد البنوك في بلدة نعلين شمال غرب رام الله بالضفة الغربيّة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية لؤي ارزيقات، إنّ مجهولين نفذوا سطوًا مسلحًا على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين برام الله، وأوضح أنّ المعتدين تمكنوا من سرقة مبلغ 150 ألف شيكل.

وأشار إلى أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان، وباشرت بإجراءات البحث والتحري.



يذكر أنّه وخلال الأيام الأخيرة الماضية شهدت بلدة السموع في محافظة الخليل حادثةً مماثلة من خلال سرقة فرع أحد البنوك من قبل مجهولين قبل أن يتمكنوا من الفرار دون الوصول إليهم لغاية الآن.