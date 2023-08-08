انت الأن تتابع خبر جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن كيماوي سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسته الشّهرية بشأن ملفّ سوريا الكيميائيّ، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أديديجي أيوب.

وقال أيوب إنّ جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية لم تحرز أي تقدم بعد، مضيفًا أنّ الأمانة الفنية اقترحت العام الماضي معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، وعلى الرغم من موافقة سوريا على هذا الاقتراح، إلا أنّ الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وأشار أيوب إلى أنّ بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في فحص كلّ المعلومات المتعلقة بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، مشيرًا إلى أنّ غياب المحاسبة على استخدام تلك الأسلحة هو تهديد للسلم والأمن الدوليين ويشكل خطرًا علينا جميعًا. على حدِّ قوله.