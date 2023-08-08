انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفرج عن أحد قتلة الشهيد معطان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة 13 الإسرائيليّة، إنّه تم، مساء الثلاثاء، الإفراج عن المستوطن إليشا يارد، وهو أحد المستوطنين المتهمين بإعدام الشّهيد الفلسطينيّ قصي معطان في قرية برقة في رام الله.

وبحسب القناة، فإنّ محكمة الصلح الإسرائيلية، قررت الإفراج عن "يارد"، الذي يعيش في بؤرة "رمات ميغرون" الاستيطانيّة، ما بين رام الله والقدس، وتحويله للحبس المنزليّ بضمان مكان إقامته.

ويعد "يارد" شخصية معروفة بين المستوطنين، وظهر مؤخرًا في نشاطات ما يعرف بـ "فتية التلال"، وشارك في العديد من الهجمات ضد الفلسطينيين.

ومنذ ديسمبر الماضي، عمل في النشاط السياسي كمتحدث باسم عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، إلا أنه بعد بضعة أشهر وعلى خلفية تزايد الهجمات وحالات إخلاء البؤر الاستيطانية، عاد إلى نشاطه الاستيطاني.

ويعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى إشعال الأوضاع وتنفيذ هجمات للمستوطنين ضد الفلسطينيين، كما أنه دعا إلى محو بلدة حوارة في مارس آذار الماضي، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

