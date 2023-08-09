انت الأن تتابع خبر نجاح انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الثلاثاء، نجاحَ عملية انتشال القاطرة "فهد"، وإخلاءَ المجرى الملاحيّ للقناة، بعدَ تصادمٍ وقع خلال عبور الناقلة (CHINAGAS LEGEND) في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس المصرية بمنطقة البلاح، مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها، السبتَ الماضي.

وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري والعاملين المشاركين كافة في العملية من الإدارات المختلفة، التي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة، وخلال وقت قياسي دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة.

وأشار إلى أنّ موقع انتشال القاطرة الغارقة تم تأمينه ملاحيًا وبيئيًا ضدّ حوادثِ الانسكابِ البتروليّ المحتملة، وقال إنّ حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ، حيث شهدت القناةُ الاثنين والثلاثاء، عبورَ 146 سفينة من الاتجاهينِ بإجمالي حمولاتٍ صافية قدرها 8.4 مليون طن.