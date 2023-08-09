100 موقوف .. ونقيبُ الصحافيين في طهران: الصحافيونَ ليسوا أعداءً

انت الأن تتابع خبر100 موقوف .. ونقيبُ الصحافيين في طهران: الصحافيونَ ليسوا أعداءً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة أنّ عدد الصحفيين الموقوفينَ لدى السلطات الإيرانيّة بلغَ أكثر من 100 صحافيٍ منذُ بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، وفقًا لنقابة الصحافيين في طهران.

وكتب رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين في طهران، أكبر منتجبي، أنّ أكثر من مائة صحافي اعتقلوا خلال العام الأخير الذي وصفه بالعصر الأسودِ للصّحافة.

وقال منتجبي في مقالٍ نشَرَتْهُ صحيفة سازندكي، إنّه خلال العام الأخير اعتُقل أكثر من 100 صحافي، مشددًا على أنّ الاعتقالاتِ لم تؤثِّر على مسار نشر المعلومة، ويجدُ طريقه مثلَ الماء.

وكتب منتجبي: العصر الأسود للصحافة لم ينتهِ، وتوحيد الأجهزة يمارس أكبر الضغوط، ويركز على اعتقال وإقصاء وطرد ونفي الصحافيين، وأضاف: الصحافيون ليسوا أعداءً. مَن تبقّوا وتركوا نافذةَ المطالبة بالحرية مفتوحةً ليسوا أعداء، ولا يتعاونون مع دولٍ معاديةٍ. إنّهم جزء من ألم الناس.



وهزت احتجاجات شعبية غاضبة أنحاء إيران، في أعقاب وفاة مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء حجابها في سبتبمر (أيلول) الماضي.