انت الأن تتابع خبر شركة سعودية تنجح بتركيب أكبر توربين رياح في آسيا الوسطى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة أكوا باور السعودية، بتركيب أول توربين رياح هو الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، وذلك في مشروع محطة باش لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط، الواقعة في منطقة بخارى في أوزبكستان. وقامت شركة إنفيجن إنيرجي بصناعة التوربين بسعة 6.5 ميغاواط، يما تم تثبيته من قبل شركة هندسة الطاقة الصينية، سي إي إي سي، ‏ مقاول الهندسة والمشتريات والبناء.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في أكوا باور، كاشف رانا، لوسائل إعلاميّة، إنّ تثبيت أوّل توربين في مزرعة باش لطاقة الرياح أحد المعالم المهمة التي تفخر الشركة بإضافتها إلى قائمة طويلة من الإنجازات المحققة في هذا المشروع، إضافة إلى التقدم المستمر في مراحل تطور المشروع والدور المحوري في دعم استراتيجية الحكومة الأوزبكستانية طويلة الأمد لتنويع مزيج الطاقة.

الجدير بالذكر، أن شركة مجموعة الصين للطاقة، حصلت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، على عقد الإنشاء والهندسة والتشغيل والصيانة لكل من محطة باش المستقل لطاقة الرياح، بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة دازهانكيلدي المستقل لطاقة الرياح، بقدرة 500 ميغاواط، اللذين تطورهما شركة أكوا باور السعودية في أوزبكستان. وستضم محطة باش المستقل لطاقة الرياح 79 مولداً لتوربينات الرياح عند اكتمالها بحلول الربع الأول من 2025.