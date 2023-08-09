انت الأن تتابع خبر حكومة الاحتلال ستناقش اليوم نحو 28 خطة استيطانية جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، إنّ المجلس الأعلى للتخطيط بما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية سيناقش (الأربعاء) 28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية. وأشارت إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تشجع المزيد من خطط البناء في الضّفة الغربية، بما في ذلك البناء في "آرييل الغربية"، ما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.

وذكرت في هذا الصدد أنه تم تقديم مخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في "آرئيل غرب" في مستوطنة آرئيل، مشيرةً إلى أنّ هذه المنطقة بعيدة نسبيًا عن مستوطنة "أرئيل" وتقع على أرض تابعة لمدينة سلفيت الفلسطينية.

ولفتت إلى أنّ مخطط 175 وحدة سكنية في "آرئيل غرب" ليس مجرد توسيع لمستوطنة آرييل بمئات الوحدات السكنية. إنّها مستوطنة جديدة مصممة لإغلاق بلدة سلفيت الفلسطينية ومنع بشكل فعال تطوير الفضاء الفلسطيني في المنطقة. ومن المتوقع أن تصل خطة "آرييل غرب" إلى آلاف الوحدات السكنية.

وقالت الحركة في بيانها إنّه وحتى الآن وافق المجلس الأعلى للتخطيط على 12855 وحدة سكنية إضافة إلى 182 وحدة سكنية، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة سكنية، كما أنّه في مستوطنة "ألون موريه" تم تقديم مخطط اعتماد 6 وحدات ومبان عامة، وبالإضافة إلى ذلك، في مستوطنة "ألفي منشيه"، يجري تقديم خطة للموافقة على وحدة سكنية واحدة .

وأشارت "السلام الآن" إلى أنّه تتعلق بقية الخطط التي ستتم مناقشتها بإعادة تقسيم الأراضي وارتفاع المباني للهياكل القائمة أو المخططات المعتمدة، مع تعزيز بعض المباني العامة والمناطق التجارية.

وقالت: "تحدث مناقشات المجلس الأعلى للتخطيط في كثير من الأحيان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الحصرية للوزير سموتريتش للبناء في الأراضي المحتلة، وهو مخول الآن بانعقاد اللجنة دون الحاجة إلى موافقة القيادة السياسية العليا خلال مراحل التخطيط المختلفة التي تختلف عن الممارسة السابقة. يسمح هذا التغيير بزيادة جلسات مناقشة المجلس الأعلى للتخطيط".

وشددت الحركة على أنّ الحكومة الإسرائيلية تواصل تعزيز البناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية، كما وعد الوزير سموتريتش ناخبيه، ومحذّرة من أنّ الحكومة وبشكل علنيّ وعن علم تقوم بتقويض فرص حل الدولتين.