اسرائيل تخرق الحدود اللبنانية

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رياض - احمد صلاح - نشر الجيش اللبناني ، الأربعاء ، بيانا ، أكدت فيه خرق زوقان حربيان اسرائيليان للمياه الإقليمية اللبنانية .

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن قوة مشاةٍ إسرائيلية مؤلفة من 21 جنديا، تجاوزت السياج التقني الحدودي في "خلة الغميقة" عند حدود بلدة عيترون، ونفذت مهمة تدريبية لمدة ساعة بين السياج والخط الأزرق، من دون خرقه قبل أن تعود أدراجها.

وقال الجيش اللبناني في بيانه : "خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 463 متراً".

وتتم متابعة موضوع الخروقات، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.