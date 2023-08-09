انت الأن تتابع خبر صفارات الإنذار تدوّي في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

وظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، والمقاطعات الأوكرانية في نفس الوقت تقريبا الساعة 16:03.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.