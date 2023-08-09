انت الأن تتابع خبر الأسد: انلتقي أنا وأردوغان لكي نشرب المرطبات مثلا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال مقابلة إعلامية حول اللقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأكد الأسد ان هذا اللقاء لا يمكن أن يتم تحت شروط أردوغان.

وتساءل االرئيس السوريك "لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلا!"

وأضاف الأسد خلال اللقاء: ان الهدف الأساسي هو الانسحاب التركي من الأراضي السورية، لكن أردوغان يريد الجلوس معه لشرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا، لهذا لا يمكن ان يتم اللقاء تحت شروط أردوغان، على حد تعبيره.

وكان أردوغان قد صرح من قبل خلال العام الجاري بأنه قد يلتقي بالرئيس السوري، بشار الأسد، لإحلال السلام، حيث عُقدت محادثات رفيعة المستوى في روسيا بين مسؤولين من تركيا وسوريا.