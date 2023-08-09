انت الأن تتابع خبر مقتل صحفي سوري بعبوة ناسفة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر صحفيّة إنّ الصّحفي والإعلاميّ السوري فراس الأحمد العقايلة، مراسل قناة سما السوريّة في محافظة درعا، قضى جراء تفجيرٍ استهدفَ سيّارته.

وقالت المصادر إنّ الأحمد قتل مع عنصرين من القوات المسلحة السوريّة، وذلك بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في طريق عودتهم من تغطية لعملية ملاحقة مهربي مخدرات في ريف درعا.

وأشارت المصادر إلى أنّ "العبوة التي زرعها إرهابيون قرب منطقة (الشياح) في ريف درعا، أدت لمقتل الأحمد ورفاقه على الفور، كما أسفرت عن إصابة شديدة الخطورة للمصور لدى قناة الفضائيّة السوريّة أحمد المسالمة.