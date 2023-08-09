انت الأن تتابع خبر هل بدأ التدخل العسكري .. قوات فرنسية تهاجم موقعًا للحرس النيجيري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العالقال المجلس العسكري في النيجر، والذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليو (تموز) إنّ طائرة عسكريّة تستخدمها القوات الفرنسية أقلعت عند الساعة السادسة صباحًا من نجامينا في تشاد، وتعمّدت قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها المجال الجويّ للنيجر، بين الساعة 6:39 و11:15 بتوقيت النيجر المحليّ.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكريّ بالنيجر أمادو عبد الرحمن في بيانٍ له، إنّ القوات الفرنسية تنفذ مخططًا لزعزعة استقرار البلاد، والطائرة الفرنسيّة انتهكت المجال الجوي الذي أغلقه المجلس العسكري، كما أنّ الجيش الفرنسي هاجم موقعًا للحرس الوطنيّ في منطقة ليبتاكو غورم وحرر 16 إرهابيًا مسجونًا

ودعا المجلس العسكريّ قوات الدفاع والأمن لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد، ويناشد الشعب البقاء متأهّبًا ويقظًا.

وقد علّقت مصادر إعلامية فرنسية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين فرنسيين، رفض فرنسا لاتهامات النيجر باختراقها المجال الجويّ، فيما دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة في النيجر رعاياها للاحتماء وتجنب التّوجه لوسط العاصمة.

ويجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، غدًا الخميس، بعد انقضاء الموعد النهائيّ لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إلى السّلطة، وبعد رفض المجلس استقبال وفد (إيكواس) أمس.