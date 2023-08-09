انت الأن تتابع خبر قتيلان في لبنان .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة، الأربعاء، أنّ قتيلين لقيا حتفهما في إطلاق نارٍ مباشر في منطقة عاليه بالعاصمة اللبنانيّة بيروت. وقالت المصادر نقلًا عن رويترز: إنّ شاحنةً جنحَت، بعدَ ظُهر الأربعاء، حيث كانت متّجهة من البقاع باتجاه بيروت عند منعطف الكحالة الجبليّة.

وأضافت أنّه وعلى الفور انتشر مسلحون تابعون لحزب الله، وحاولوا فرض طوق أمنيّ وإبعاد الناس عن الشاحنة، الأمر الذي أدّى إلى احتكاك مع شبان من المنطقة ذات الأغلبية المسيحية، وسرعان ما تطّور هذا الاحتكاك إلى إطلاق نار، سقط على إثره قتيلان.