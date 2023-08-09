انت الأن تتابع خبر انفجار في مصنع بموسكو .. وعشرات المصابين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة إنّ 52 شخصًا، على الأقل، أصيبوا بجراحٍ جرّاء انفجار وقعٍ في مصنعٍ روسيٍ خارج موسكو، الأربعاء، وأشارت المصادر إلى أنّ الانفجار وقع في مصنع للمعدات البصرية للاستخدام العسكري، وأنّ الأسباب غير واضحة بشكل أولي.



وكان أوضح حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف للتلفزيون الروسي الرسميّ: حتى الآن، طلب 52 شخصًا مساعدة طبية، بعضهم مصاب بكدمات طفيفة من موجة الانفجار، والبعض الآخر مصاب بحروق، وأضاف وروبيوف: إنّه لا يمكنه التعليق على سبب الانفجار، لكنّه قيد التحقيق.