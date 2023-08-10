انت الأن تتابع خبر رومانيا تشيد بجهود المغرب لتحرير مواطنها المختطف ببوركينا فاسو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجهت وزارة الخارجية الرومانية، الأربعاء، بالشكر إلى المغرب على الدعم المهم الذي بفضله تم تحرير المواطن رومانيّ يوليان غيرغوت، كان محتجزًا منذ 2015 من طرف جماعة إرهابية موالية للقاعدة ببوركينا فاسو.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّه الآن بأمان على أراضي رومانيا، حيث عاد اليوم. مشيدةً بالمغرب لدعمه الكبير، وفي ذات السّياق شكر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس كلّ الشركاء الخارجيين الذين دعموا رومانيا في هذه المهمة الصعبة.

هذا، واختطف خمسة رجال مسلحين، ضابط أمن في منجم منغنيز في شمال بوركينا فاسو، بالقرب من حدود مالي والنيجر، في 4 أبريل 2015. وأعلنت جماعة المرابطون الجهادية حينها مسؤوليتها عن اختطافه، والتي انضمت بعد فترة وجيزة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في بلاد المغرب الإسلامي.

لا يزال ثلاثة إيطاليين وألماني محتجزينَ في منطقة الساحل، بالإضافة إلى جنوبٍ أفريقيٍّ اختُطِفوا في عام 2017.