انت الأن تتابع خبر خادم الحرمين يبعث رسالة إلى إثيوبيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة شفهية، إلى آبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، حيثُ نقل الرسالة أحمد قطان، المستشار بالديوان الملكي السعودي، خلال استقبالِ رئيس الوزراء الإثيوبي له، الأربعاء، بالمقرّ الرئاسي في العاصمة أديس أبابا.



واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما بحثا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.