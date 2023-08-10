انت الأن تتابع خبر الرئيس الباكستاني يحل الحكومة والبرلمان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الرئاسة الباكستانية، الأربعاء، أنّ الرئيس عارف علوي حلّ الحكومة والبرلمان في خطوة إجرائية؛ تمهيدًا للانتخابات التي يقول مراقبون إنّها قد لا تجري قبل العام المقبل. وقالت الرئاسة في بيانها إنّ الرئيس حلّ الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء.

وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من تاريخ حلّ البرلمان. لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجّح، وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.