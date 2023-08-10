انت الأن تتابع خبر هل استأنفت السفارة السعودية في إيران نشاطها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام إيرانيّة، الأربعاء، أنّ السفارة السعوديّة في طهران استأنفت نشاطها، عقب تحسّن العلاقات بين المملكة السّعوديّة وإيران؛ حيثُ كان البلدان اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في مارس (آذار) الماضي.

وقد قطعت المملكة العربيّة السعوديّة علاقاتها مع الجمهورية الإيرانيّة عام 2016 بعد هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارتها في طهران وقنصليتها احتجاجًا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسميّة، (نقلاً عن مصدرٍ مطّلع في وزارة الخارجية الإيرانية)، أنّ سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام. ولم يرد أيّ تأكيد رسمي من الرياض بهذا الخصوص حتّى الآن. وكانت إيران في يونيو (حزيران) الماضي أعادت فتح سفارتها في الرياض.



يأتي هذا التبادل الدبلوماسي في ظلّ تأزم الخلاف بين السّعوديّة والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى، حول حقل الدّرة للغاز الطبيعي.