انت الأن تتابع خبر زعيم كوريا الشمالية يتفقد المصانع العسكرية ويستعد للحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، الخميس ، إلى الاستعداد لاحتمال حدوث حرب ، وزيادة إنتاج الأسلحة ، والتدرب الجيد.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد،شدّد على إجراء مناورات حربية من أجل تجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.



وذكرت الوكالة الرسمية أن تصريحات كيم جونغ أون كانت خلال اجتماعه مع قيادة الحزب الحاكم، حيث تعهد خلال الاجتماع برفع جاهزية الحرب.



كما وتفقد كيم جونغ أون المصانع العسكرية الرئيسية في البلاد، حيث اطلع على التقدم المحرز في تجسيد السياسات الدفاعية.



وذكرت وكالة الأنباء أن كيم زار مصنعا لإنتاج القذائف الصاروخية ومصنعا لإنتاج محركات الصواريخ الاستراتيجية، والطائرات المسيّرة الهجومية، كما أن الزعيم الكوري اطلع على التقدم في تحقيق أهداف وسياسات حزب العمال الكوري في مجال الصناعات الدفاعية.