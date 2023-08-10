6 قتلى بحريق غابات في هاواي

انت الأن تتابع خبر6 قتلى بحريق غابات في هاواي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الحكومية في ولاية هاواي الأمريكية ، عن قتل 6 أشخاص جراء حريق غابات في جزيرة ماوي.

وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي :"يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص، حيث أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن هذه حصيلة أولية.

وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حالة الطوارئ.

وأفادت شبكة "سي ان ان" بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي "مثقل بالأعباء جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق"، مشيرة إلى أن خدمات الرقم 911 تعطّلت وكذلك خدمات الاتصالات.