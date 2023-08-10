سعر النفط عالميا .. تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - هبط سعر النفط ، الخميس ، بالرغم من تسجيله أعلى مستوى له من أشهر في الجلسة السابقة ، وذلك بسبب ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة ، وقلة الطلب من المستورد الأكبر الصين .



وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 87.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش بعدما سجل عند التسوية في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 27 يناير/كانون الثاني.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1% إلى 84.34 دولار بعد أن سجل عند التسوية ،الأربعاء، أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 445.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 0.6 مليون برميل.



وأثرت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على معنويات السوق. وتضمنت هذه البيانات تراجع أسعار المستهلكين في وقت واصلت فيه أسعار تسليم المصانع انخفاضها في يوليو تموز.



ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز المقرر نشرها الخميس. وقد توفر هذه البيانات مؤشرات على السياسة النقدية التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الفترة القادمة.



ورغم ذلك ظلت أسعار النفط مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات فضلا عن احتمالات تأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود على شحن النفط الروسي.