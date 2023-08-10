انت الأن تتابع خبر قتيلان في انقلاب شاحنة ذخائر بلبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الجيش اللبناني ، الخميس ، بيانا ، أعلن فيه عن سقوط قتلان ، ووقوع إصابات عديدة ، جراء انقلاب شاحنة تنقل الذخائر ، تعرضت لإطلاق نار.

وأوضح الجيش اللبناني، أنه مساء الأربعاء ولدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر ، تابعة لحزب الله ، على طريق عام الكحالة (شرق بيروت)، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبدأ التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وأضاف البيان "انه عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة".

وأفاد مصدر امني رسمي في بيروت بأن الشاحنة تابعة لحزب الله وتحمل ذخائر ومواد متفجرة، موضحا أنها واحدة من سلسلة شاحنات عبرت الطريق الأربعاء، لكنها تدهورت ما أدى الى قيام عناصر الحزب بإطلاق النار لمنع أي أحد من الاقتراب وحصل إطلاق نار متبادل مع الأهالي قبل ان يتدخل الجيش.