انت الأن تتابع خبر النيجر .. قبيل نتائج قمة إيكواس .. اعلان حكومة من 20 وزيرًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الملجس العسكريّ الذي يتولّى الحكم في النيجر، منذ انقلاب 26 يوليو (تموز)، في وقت متأخر من ليلة الخميس أنّه تمّ تعيين حكومة للبلاد برئاسة علي الأمين زين، وتضم 20 وزيرًا، وأشار البيان إلى أنّ وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة هما جنرالان في المجلس العسكريّ، وجاء اعلان الحكومة قبل عقد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمتها، اليوم، في أبوجا، والتي من المتوقّع أن تصدر عنها قرارات بعقوبات.

من هوعلي الأمين زين؟

ولد علي الأمين زين في مدينة زيندر جنوبي النيجر عام 1965، ولديه خبرات وعلاقات واسعة مع المؤسسات الإقليمية، وبالتحديد في منطقة الساحل الإفريقي، شغل زين منصب وزير المالية بعد وصول الرئيس الأسبق ممادو تانجا، وجاء اختياره للمنصب للتواصل مع المجتمع الدولي والعمل على تحسين وضع اقتصادي ومالي شديد السوء في البلاد، حينها خاض مفاوضات مع جهات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، من أجل دعم بلاده، درس زين في المدرسة الوطنيّة للإدارة في نيامي قبل الالتحاق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991.